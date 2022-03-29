أعلن مدير قطاع الموارد والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية عبداللطيف الدواس عن إطلاق الجمعية لمشروع إفطار الصائم للعام الحالي 2022- 1443 هجرية، وذلك بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين داخل الكويت وفي 37 دولة.

وصرح الدواس بأن مشروع إفطار الصائم يأتي انطلاقاً من مبادئ شريعة الإسلام ببث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، من خلال توفير الطعام لإفطار الصائمين وإطعام الجياع وتخفيف المعاناة عن الكثير من المحتاجين في رمضان، موضحاً أن مشروع إفطار الصائم لدى الجمعية تبدأ المساهمة فيه من 500 فلس خارج الكويت ودينار داخل الكويت.

في السياق ذاته، أعلن الدواس عن إطلاق جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، حملتها الرمضانية للعام 2022، تحت شعار "خير الشهور"، وذلك استعداداً منها لتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والإنسانية خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى قيام الجمعية كل عام بإطلاق حملتها الرمضانية، التي تشتمل على البرامج الخيرية المتنوعة، في الجوانب الإغاثية والصحية والإنشائية والتنموية والدعوية والوقفية والكفالات، بما يتيح لكل متبرع أن يشارك في مشروعات متعددة بتبرع واحد، وذلك عبر خطة الجمعية التسويقية التي تعتمد نظام التبرع الواحد لعدة مشروعات.

وتابع: كما ستعمل الجمعية خلال رمضان على دعم الأسر المتعففة داخل الكويت والتي تستهدف توزيع السلال الغذائية على المحتاجين، مؤكداً أن النوري الخيرية تعمل على تقديم المساعدات خلال رمضان من كل عام بشكل يوازن بين المساعدات الخارجية والداخلية.

ودعا الدواس جموع المحسنين الكرام إلى استمرار عطائهم النافع لكل محتاج وخصوصاً خلال الشهر الكريم، من خلال حملة "خير الشهور" التي أطلقتها الجمعية، وذلك بالتواصل والتبرع عبر الخطوط الساخنة للجمعية 1802444 - 96666698 أو من خلال زيارة موقعنا alnouri.org سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما يجودون به في موازين حسناتهم يوم القيامة.