آلاء خليفة



ضربت الطالبة سارة الشطي من كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت أروع الامثلة في الحس البيئي والوطني عندما بادرت " بالتغيير " بدلا من "التحلطم" وإلقاء اللوم على الاخرين فاصبحت سارة الشطي حديث جامعة الكويت خلال اليومين الماضيين حيث شاهدت الشطي قمامة ملقاة بموقع الجامعة بالشدادية واكواب قهوة ملقاة هنا وهناك فبدلا من ان تلتقط صورا وتلقى اللوم على هؤلاء الذين ألقوا بتلك النفايات في الجامعة احضرت كيسا وقامت بجمع النفايات والقائها في سلة المهملات ضاربة اروع الامثلة في حفاظها على البيئة والحفاظ على جامعتها.



خلال ايام اصبحت الشطي قدوة حسنة لزملائها وزميلاتها بالجامعة من مختلف كلياتها حيث بادر الطلبة بكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يشيدون فيها بتصرف الشطي الذي نشر الروح الايجابية بالجامعة وانها اصبحت قدوة لهم واصبحوا يقومون بنفس التصرف في كلياتهم.



اتسمت الشطي بكرم الاخلاق فاستحقت التكريم والاشادة من جهات عدة داخل الجامعة حيث قام رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.شملان القناعي بتكريم الشطي وقام امين سر نقابة العاملين بجامعة الكويت علي الشمري بتكريمها كما قامت عدة كليات بالجامعة بدعوة الشطي للتكريم اشادة بموقفها الايجابي.



والتقت " الانباء " الطالبة سارة الشطي " من كلية العلوم الادارية" والتي قالت : الطبيعي اننا عندما نشاهد موقف سيئ امامنا " فنتحلطم " عليه ونتتقده ولكن السؤال هنا : ماذا بعد ذلك ؟ هل سيحدث تغيير؟ موضحة ان التغيير يبدأ من الشخص نفسه فاذا قرر التغيير سيتغير العالم من حوله الى الافضل وينتشر التغيير الايجابي تدريجيا حتى يصل للاجيال القادمة.



وقالت الشطي : لا تستهينوا بالمبادرات الصغيرة لانها في الواقع كبيرة موضحة انها ترى احيانا في جامعة الكويت نفايات منتشرة في بعض الاماكن ولا يقوم أحد بإزالتها وهذا المنظر يؤلمها كثيرا حتى وان لم تكن النفايات لها لكنها جامعتها ولا ترضى ان تراها بهذا المنظر

متابعة : فسألت نفسي ما الذي يمكن ان اغيره بنفسي واترك اثرا ايجابيا ، فبادرت بازالة النفايات وهذا الامر ليس عيبا بالعكس لابد ان يبدا الانسان التغيير بنفسه ويكون ايجابيا.



وتابعت : ووضعت نية في قلبي متمنية ان اترك اثرا ايجابيا حتى لو في شخص واحد وبفضل الله رزقني الله باشخاص كثيرين الخير بداخلهم فقاموا بنشر وتطبيق الرسالة.



وختاما اقول لمن يقرأ كلماتي حاليا : بادروا بالتغيير.