عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، في نشرة اصدرها اليوم الثلاثاء، وتلقت "الأنباء" نسخة منها، عن الغاء جميع الإعفاءات من الدوام خلال شهر رمضان المبارك ما عدا حالات الإعفاء الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .

وحدد اليعقوب في نشرته وبشكل رسمي مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك لهذا العام خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع على النحو التالي : من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ويسمح بالحضور متأخرا ربع ساعة من بداية الدوام كما يسمح للموظفات بالخروج مبكرا ربع ساعة من نهاية الدوام وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .