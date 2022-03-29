يسدل الستار غدا الاربعاء، على منافسات دورة الالعاب الرياضية الاولي للتعليم العالي والتي نظمها الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي ويقام حفل الختام الليلة تحت رعاية وحضور محمد عبيد الراجحي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة – وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة على صالة اتحاد كرة اليد بمجمع صالات المغفور له الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم ، واقيمت الدورة خلال الفترة من 8 الي 30 مارس الجاري بمشاركة 13 جامعة وكلية تنافسوا في 6 العاب رياضية بتواجد ما يقارب 700 لاعب ولاعبه من طلبة وطالبات الجامعات لتحقيق الالقاب المختلفة والظفر بكأس التفوق العام للنسخة الاولي الذي يقترب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذي سيطر على عدد من الالقاب خلال الدوريات التي اقيمت.

ويصل دوري كرة القدم للصالات للرجال الي المحطة الاخيرة غدا بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الجامعة الاسترالية بعدما شارك في المنافسات 9 جامعات بإقامة 27 مباراة هي العدد الاكبر في دوريات الدورة.

وشهدت منافسات دوري كرة القدم العشبي رجال مشاركة 12 فريقا خاضوا خلالها 25 مباراة وتوج فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي باللقب بعد منافسة قوية من المشاركين ، بينما اقيم دوري كرة السلة نساء الذي بمشاركة 5 جامعات خاضوا خلالها 13 مباراة بنظام الدوري من دور وتأهل الاربع فرق الاولي للدور قبل النهائي وكان اللقب من نصيب بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجاءت منافسات دوري كرة الطائرة رجال قوية بمشاركة 5 جامعات وصل اجمالي عدد المباريات التي اقيمت الي 15 مباراة تفوق خلالها رجال التطبيقي في الاقلاع باللقب بعد تغلبهم على جامعة الكويت في المباراة النهائية.

أما منافسات الطائرة نساء شهدت منافسة قوية حتي وصلت الي محطتها الاخيرة بمواجهة جمعت الجامعة الامريكية مع جامعة الخليج بعد خوض 13 مباراة بإقامة اربع جولات بمشاركة 7 جامعات بنظام المغلوب ، ولم يقل دوري كرة الصالات نساء حماسا عن باقي المنافسات وشهد مشاركة 5 جامعات واقيمت الفعاليات بنظام الدوري من دور واحد توج فريق جامعة الكويت باللقب برصيد 10 نقاط ، بينما حل بنات جامعة الخليج في الترتيب الثاني برصيد 9 نقاط .