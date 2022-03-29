نُشيد بالبرنامج السعودي الذي يهدف لتمكين 50 % من القيادات الشابة في القطاعين العام والخاص

أكد د. ناصر المجيبل على أن الخطوات الرامية لتعزيز مشاركة الشباب في القرار وتنمية مهاراتهم جزء من توجه كل دول العالم المتقدم نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والتي أثرت بشكل كبير في خلق فجوة ما بين الجيل الشاب وصناع القرار.

وقال في الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، إن دول العالم ودول العالم العربي والاسلامي استثمرت بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والبنى التحتية ممثلة في البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق التنمية الاقتصادية العربية وغيرها لنقل الخبرات والتجارب الناجحة للدول النامية.

واضاف: إلا أننا بحاجة لتطبيق نماذج شبيهة تختص بنقل تجارب تعزيز دور الشباب للدول العربية المختلفة مثل إطلاق "الصندوق العربي لتنمية وتمكين الشباب" بحيث تشرف وتشغل الدول ذات التجارب الناجحة برامج تمكين الشباب للدول النامية وهذا العمل يتطلب مجهوداً دبلوماسياً وإدارياً كبيراً لتحقيقه. وأشاد الدكتور بالتجربة السعودية الحديثة متمثلة في مؤسسة (مسك) واطلاقها لبرنامج قيادات المملكة الشابة والتي تستهدف في حلول عام ٢٠٣٠ إلى تمكين ٥٪؜ من قيادات القطاعين العام والخاص من خريجيها. كذلك أشاد بتجربة الدولة المستضيفة في برامج تمكين الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة للاندماج والمنافسة في سوق العمل.

وفي الختام، تقدم د. المجيبل الشكر لصاحب السمو نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد من راشد على رعايته ودعوته الكريمة ودعمه للشباب العربي.