الشايع: باقة مباركة من المشاريع الإغاثية والتعليمية والتنموية والكفالات للأرامل والأيتام والمرضى والدعاة وطلبة العلم



تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين والقيادة السياسية وجموع الشعب الكويتي من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.

وأوضح الشايع أن شهر رمضان فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة يتضاعف فيها العمل الصالح وتتنزل فيه الرحمات والمغفرة والعتق من النيران، حيث يتسابق فيه المحسنون إلى البذل والعطاء متأسين بنبيهم الكريم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

وأعلن عن إطلاق الحملة الرمضانية لجمعية «الصفا الإنسانية» تحت شعار «نصنع حياة» لهذا العام، مبينا أنها ستتضمن مجموعة مباركة من المشاريع الإغاثية والتعليمية والتنموية والصحية التي سيتم تنفيذها في الدول الأكثر احتياجا، ومنها مشاريع الرعاية الشاملة للأيتام وكفالة حفظة القرآن الكريم والدعاة وأئمة المساجد، بالإضافة إلى كفالة مرضى السرطان، ومعلمي الدور، وإقامة مشاغل الخياطة والمستوصفات الصحية ومراكز تحفيظ القرآن وشبكات المياه لقرى الأرامل والأيتام، والقافلة الطبية لأطفال اليمن، كما ستتضمن مجموعة من المشاريع الوقفية والموسمية.

وأشار الشايع إلى أن «الصفا الإنسانية» تستقبل زكاة الأموال وزكاة الذهب من المحسنين والمحسنات، وتحرص على إيصالها لمستحقيها وفق المصارف التي حددها الشارع الحكيم، ودعا عموم المحسنين والمحسنات إلى المساهمة بدعم مشاريع الجمعية، التي تحرص من خلالها على تلبية احتياجات الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.