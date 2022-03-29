عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية اسامة السلطان، في نشرة اصدرها وتلقت "الأنباء" نسخة منها، عن تحديد مواعيد وساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في اقسام ومراكز تعليم الكبار ومحو الامية، موضحاً ان دوام الهيئة التعليمية وأجهزة الإشراف الإداري بأقسام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بجميع المراحل التعليمية يكون من الساعة 7:45 مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل مشيراً الى ان دوام الدارسين والدارسات في مرحلة محو الأمية يبدأ من الساعة 7:45 مساء وحتى الساعة 11 و20 دقيقة مساء بواقع (5 )حصص دراسية على أن يكون زمن الحصة الدراسية (40) دقيقة، مع تخصيص (15 )دقيقة استراحة .

واضاف السلطان ان دوام الدارسين والدارسات في كل من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية يكون من الساعة 7:45 مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل، بواقع ( 6 )حصص دراسية على أن يكون زمن الحصة الدراسية (40) دقيقة، مع تخصيص ( 15 ) دقيقة استراحة على ان يعمل بهذه النشرة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 فقط .