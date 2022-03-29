أعلنت شركة العقارات المتحدة عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت أرباحا تشغيلية بلغت 5.7 ملايين دينار، مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 3.2 ملايين دينار في 2020، في ظل انتعاش الشركة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد أكثر من عام من القيود المفروضة عالميا ما أثر على أنشطتها وأعمالها، محليا وإقليميا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ نحو 84.9 مليون دينار في عام 2021، مقارنة بـ 96.3 مليون دينار في عام 2020، وذلك نتيجة لمحدودية المشاريع الحكومية المعروضة ما أثر على نشاط قطاع المقاولات التابع لها.



كما شهدت الشركة انخفاضا كبيرا بنحو 70% من صافي الخسارة البالغة نحو 4.9 ملايين دينار في عام 2021، مقارنة بـ 16.3 مليون دينار في عام 2020، وذلك نتيجة للجهود التي بذلت لرفع كفاءتها التشغيلية خلال العام وتحسين أدائها في مجمل القطاعات.

العودة للربحية التشغيلية



وتعليقاً على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «شهدت الشركة خلال 2021 عودة إلى الربحية التشغيلية، واستمرارا لابتكار وتطوير مشاريعها العقارية في الكويت والخارج، وذلك وفقا لخططها الإستراتيجية ما نتج عنه التعافي في عملياتها بخطى ثابته وانعكس ذلك في ارتفاع مجمل الربح الناتج عن أنشطة التأجير وكذلك قطاع الضيافة وأنشطة الخدمات العقارية».



وأضاف حوا: «شهدت الشركة صعود في أدائها من خلال تدابيرها الاحترازية تضمنت إدارة استباقية للدين بالإضافة إلى تعزيز فعاليتها وكفاءتها ما أسهمت بتحقيق هذه النتائج. كما قامت الشركة باستقطاب كوادر بشرية جديدة وتمكين فريق عملها وذلك تماشيا مع استراتيجيتها في الموارد البشرية».

تطوير المشاريع



في عام 2021، حققت شركة العقارات المتحدة تقدما ملموسا بتطوير مشاريعها العقارية في «ضاحية حصة» المتعددة الاستخدامات والتي تجمع ما بين المساكن والمكاتب والتجزئة والترفيه البالغة قيمتها نحو 250 مليون دينار.



وتعاقدت الشركة مع شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات لإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع بيوت حصة السكني الراقي بتكلفة إجمالية قدرها 16.7 مليون دينار والمتوقع انتهاؤه في عام 2023.



كما تم التوقيع مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة كمقاول رئيسي لمشروع المنطقة التجارية بـ«ضاحية حصة» بتكلفة إجمالية قدرها 42.6 مليون دينار لتشمل المتاجر ومحلات التجزئة والمطاعم والكافيهات وأجنحة فندقية ومكاتب تجارية وعيادات طبية.



وشهدت الوحدات السكنية الحائزة جوائز عالمية في مشروع «ضاحية حصة» اقبالا لافتا من قبل العملاء، اذ تم بيع أكثر من 64% من الوحدات السكنية بمشروع أبراج حصة والمتوقع انتهاؤه في الربع الأخير من عام 2022، و31% لمشروع بيوت حصة كما في نهاية 31 ديسمبر 2021.



وفي مصر، تم البدء بأعمال التجديد لفندق والدورف أستوريا والمقرر انتهاؤه بالربع الأخير من عام 2022.



وفي المغرب، تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمشروع «منتجع أسوفيد» والتحضير لانطلاق اعمال البناء لفندق سانت ريجس مراكش من فئة خمس نجوم والحائز جوائز عالمية والذي يتضمن ڤللا فاخرة ووحدات سكنية راقية بالإضافة إلى مساحة تجارية.