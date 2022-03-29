الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد: شركات المجموعة تجاوزت الظروف الصعبة.. وحققت نمواً جيداً

ننظر إلى 2022 باعتباره عام التحول.. بعد الإعلان عن نيتنا الاندماج مع «القرين للبتروكيماويات»

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت صافي ربح بقيمة 7.2 ملايين دينار، مقارنة بربح بقيمة 1.1 مليون دينار في البيانات التي تمت إعادة إدراجها لعام 2020، وبلغت ربحية السهم خلال العام الماضي 0.7 فلس.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5% عن العام الماضي، بما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد، وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.



وأشارت إلى ان الإيرادات الإجمالية من العمليات خلال عام 2021 بلغت 711 مليون دينار، مقارنة بـ 724 مليون دينار في البيانات التي تمت إعادة إدراجها عام 2020، فيما استقر مجموع الأصول المجمعة مع نهاية العام الماضي عند 10.2 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.4 مليارات دينار كما في نهاية 2020.



وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد: «تمكنت شركات المجموعة الرئيسية من تجاوز الظروف الصعبة التي عرفناها خلال العامين الماضيين ونجحت في تحقيق نمو جيد في عام 2021».



وأضافت: «سجلت أنشطتنا في قطاع الخدمات المصرفية أداء إيجابيا، في الوقت الذي حققت فيه إيرادات المجموعة من قطاع التأمين ارتفاعا بعد استكمال الاستحواذ على عمليات أكسا في منطقة الخليج. كما حققت العمليات العقارية تحسنا بعد تأثرها بانتشار وباء ڤيروس كورونا».



واختتمت حديثها بالقول: «ننظر إلى 2022 باعتباره عام التحول، وذلك بعد الإعلان عن نيتنا الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، حيث عملية العناية الواجبة تسير على قدم وساق، ونعتقد أن هذا الاندماج سيؤدي إلى تشكيل شركة استثمارية قابضة أقوى تتمتع بالقدرة على دعم عملياتها الحالية والاستثمار في قطاعات جديدة وخلق قيمة أكبر لجميع المساهمين».