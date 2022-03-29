أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي تراجع الفائض التجاري خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وتراجع الفائض التجاري إلى مليار كرون سويدي(105 ملايين دولار) في شباط/فبراير الماضي، بعدما سجلت 4ر5 مليار كرون خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ العجز التجاري خلال شهر كانون الثاني/يناير 1ر1 مليار كرون.

وارتفعت الصادرات بنسبة 22% والواردات بنسبة 27% في شباط/فبراير الماضي على أساس سنوي.

وبلغت قيمة العجز التجاري 9ر2 مليار كرون الشهر الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 3ر1 مليار كرون في كانون الثاني/يناير الماضي.