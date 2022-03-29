ذكرت شرطة لندن اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يصدر 20 قرارا بدفع غرامات، على خلفية مزاعم مرتبطة بتنظيم حفلات داخل مباني حكومية أثناء فترة فرض الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن شرطة العاصمة قولها، إن المحققين سيبدأون إحالة الإخطارات المتعلقة بالغرامات إلى مكتب السجلات الجنائية، الذي سيكون مسؤولا عن إصدار قرار الغرامات.

ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من الغرامات بينما يستمر أفراد الشرطة في فحص الأدلة التي تم جمعها.

وقالت الشرطة "إن التحقيقات بشأن مزاعم انتهاك اللوائح المتعلقة بمكافحة تفشي مرض /كوفيد /19- في وايتهول وداونينج ستريت، وصلت الآن إلى نقطة أنه سيتم نقل الإحالات الاولى لإخطارات العقوبات الثابتة إلى مكتب السجلات الجنائية".

وأضافت الشرطة: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإحراز تقدم بشأن هذه التحقيقات سريعا، وقد انتهينا من عدد من التقييمات."