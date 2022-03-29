محمد الجلاهمة



أمر وكيل نيابة العاصمة بتسجيل وفاة وافد، يرجح انه آسيوي، باعتبارها انتحارا، وذلك بعدما استمع الى افادات شهود عيان اكدوا من خلاله ان الوافد توقف عن سبق اصرار وتعمد في منتصف الحارة الأولى.



وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت قبل قليل بلاغا بوجود حالة دهس ووفاة بين منطقتي الدعية وضاحية حصة المبارك، ولدى انتقال رجال الامن، شوهدت عدة مركبات متوقفة، واكدوا انهم تابعوا الواقعة، حيث اكد اكثر من قائد مركبة تفادي الاصطدام به، لتأتي مركبة لم يستطع قائدها تفادي الاصطدام بالشخص ليصطدمه ويحوله الى اشلاء.