قال مسؤولون صينيون إنه تم إجراء أكثر من 8 ملايين اختبارا لفيروس كورونا في مدينة شنغهاي، التي تخضع لإجراءات إغلاق في الوقت الذي تحاول فيه الصين احتواء أحدث تفش لفيروس كورونا.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" أن هناك 17 ألف شخص يقومون بعمليات فحص سكان المدينة البالغ عددهم 26 مليون نسمة. وأسفرت الاختبارات عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، بالاضافة إلى 4381 حالة إصابة بدون أعراض.

وسجل مسؤولو الصحة على مستوى البلاد 1228 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5658 حالة إصابة بدون أعراض.

وتم فرض إجراءات الاغلاق المفاجئة أمس الاثنين، بعد نفى وجود حاجة لمثل هذا الاسلوب. وسوف يخضع كل شخص في المدينة الان للاختبار مرتين. وأي شخص تثبت إصابته بالفيروس سوف يخضع للحجر الصحي.

وتشهد الصين حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ عامين بسبب متحور أوميكرون. وتعد حالات الاصابة منخفضة مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، ولكن الصين تحاول عدم تسجيل إصابات لتحقيق سياستها " صفر إصابات".