أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن القوات المسلحة الأمريكية ستنقل ستا من طائرات الحرب الإلكترونية إلى ألمانيا، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا.

وأوضح كيربي أن المقاتلات البوينج الست التابعة للبحرية الأمريكية وهي من طراز "إي ايه18- جرولر" سيتم نقلها وعلى متنها نحو 240 جنديا من الولايات المتحدة إلى قاعدة شبانجداليم في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وبحسب كيربي، فإن من أوجه استخدامات هذه الطائرات المقاتلة على سبيل المثال هو أنها تستطيع تعطيل الدفاع الجوي لدولة معادية.

وأكد كيربي أن الغرض من هذه الطائرات ليس استخدامها ضد القوات الروسية في أوكرانيا، بل تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والعمل على ردع روسيا.

وتابع كيربي أن الولايات المتحدة تشاورت مع الحكومة الألمانية حول نقل هذه المقاتلات.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج قد أعلن في بروكسل الشهر الجاري أن الحلف نشر أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا الذي انطلق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي .

لدى الناتو بالفعل مجموعات قتالية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.