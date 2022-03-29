قال مسؤول أوكراني إن بلاده قد تخفف القيود المفروضة على تصدير القمح في أقرب وقت ممكن من الشهر المقبل، بمجرد التأكد من نجاح موسم زراعة القمح لفصل الربيع رغم الغزو الأوكراني لها، في حين ستظل القدرة التصديرية لأوكرانيا غير واضحة في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاراس كاشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني القول إن الحكومة ستبحث ما إذا كانت تستطيع إلغاء شرط الحصول على تصريح لبيع القمح الأوكراني في الخارج خلال نيسان/أبريل المقبل، بعد أن أظهرت تقديرات المساحات المزروعة بالقمح حاليا أنها كافية لتوفير احتياجات البلاد.

كانت الحكومة قد فرضت في آذار/مارس الحالي بعد بدء الغزو الروسي، الحصول على تصاريح مسبقة لتصدير المنتجات الزراعية الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت دوار الشمس والدجاج والبيض.

وقد تم إلغاء شرط الحصول على تصريح بالنسبة لصادرات الذرة وزيت دوار الشمس في الأسبوع الماضي، في ظل وجود مخزونات كافية من السلعتين لدى البلاد، مع السماح للمزارعين بالحصول على إيرادات بالعملة الصعبة حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم.