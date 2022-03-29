تجاوز معدل الجرائم المرتكبة بحق أشخاص ينحدرون من أصول روسية وأوكرانيا في ألمانيا 200 حالة أسبوعيا،حسبما ذكر المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال رئيس المكتب هولجر مونش:" هناك جرائم بحق أعضاء من مجتمعنا سواء المنحدرين من أصول روسية أو المنحدرين من أصول أوكرانية".

وأضاف مونش:"أحصينا في الوقت الراهن أكثر من 200 جريمة من هذا النوع في الأسبوع وغالبية هذه الجرائم ذات دوافع معادية لروسيا".

وأوضح مونش أن هذه الجرائم تتراوح من توجيه الإهانات إلى التهديدات وتصل إلى حد التعديات البدنية.

وتابع مونش أن الجرائم شملت أيضا إحداث تلفيات عينية مثل تلطيخ أسطح لكتابة محتويات معادية بالألوان.