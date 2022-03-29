أدلى الممثل الألماني الساخر ومقدم البرامج التليفزيونية المشهور يان بومرمان ، بشهادته في قضية محاكمة شخص يشتبه في إرساله رسائل كراهية يمينية متطرفة إلى سياسيين ومشاهير.

واستغل بومرمان هذه الفرصة ليوجه سهام انتقاده إلى التحقيق في هذه القضية، زاعما أن الشخص المتهم نفسه لم يكن أهم مرتكب لمثل هذه الجرائم.

وقال الممثل الألماني الساخر أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت ، إنه لتطور جيد أن يتم الكشف عن هوية مشتبه به وهو قيد المحاكمة، ولكنه أشارا إلى أنه سيكون من الأجدى اتخاذ إجراءات ضد الهياكل العاملة خلف الستار.

وقدم بومرمان نماذج لرسائل تهديد تلقاها عبر بريده الإلكتروني، يقول إنها مماثلة في اللغة والمحتوى لتلك الرسائل المنسوبة إلى المتهم.

وتابع بومرمان قائلا في شهادته إن مثل هذه الرسائل تأتي من أشخاص يشكلون بشكل مجهول شبكات مؤقتة على الإنترنت، ويجمعون البيانات معا لاستخدامها في التهديدات، مضيفا أن من يقوم بذلك ليس شخصا واحدا.

وأوضح الممثل الألماني الساخر أن الهيئات المعنية بإنفاذ القانون لا تمتلك مهارات التحليل للكشف عن الهياكل الأكبر، معربا عن أمله في تغيير ذلك.

كان بومرمان من بين العديد من المشاهير الذين تلقوا رسائل تهديد، حيث تلقى فيها تهديدا بالموت وأطلق عليه اسم "آفة عامة " .وكانت تلك الرسائل تحمل توقيع "إن إس يو 0ر2" - في إشارة إلى خلية "الحركة السرية الاشتراكية القومية" اليمينية المتطرفة (إن إس يو)، التي تم الكشف عنها في عام .2011

ويواجه شخص يبلغ من العمر 54 عاما من برلين، 67 تهمة بالإهانة ومحاولة الإكراه وتوجيه تهديدات ، غير أنه ينفي كتابة رسائل التهديد تلك.