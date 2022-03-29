يقدم المطربون ، مع حلول شهر رمضان الكريم، على طرح الأغاني والأدعية الدينية التي تشهد رواجا كبيرا في هذا الشهر من كل عام.

ويتسابق عدد من نجوم الغناء على هذه الأغاني خلال رمضان للتواصل مع الجمهور ولضمان البقاء في الصورة طوال الشهر الكريم، وأقدم كثير منهم لتسجيل أغاني رمضان وحجز مقعدهم ضمن الأعمال الدينية حيث طرح النجم أحمد سعد أغنية دينية جديدة بعنوان "عاشق نبينا"، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وحظيت أغنية "عاشق نبينا" ، التي تم طرحها أول أمس الأحد، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، وهي من كلمات حسن محمد أمين، وألحان عصام كاريكا، وأشاد مغردون بالأغنية وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

وغير المطرب الشعبي حكيم، غلاف صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ببوستر لأغنيته الشهيرة "رمضان كريم " ، ونشر فيديو أعاد فيه بث الأغنية التي قدمها في تتر مسلسل "رمضان كريم " عام 2017 ، وحققت الأغنية شهرة واسعة وهي تعد من أشهر أغاني رمضان.

وهذا لا يمنع تواجد مجموعة من أغاني رمضان القديمة مثل أغنية "وحوي يا وحوي" وهي الأشهر والأقدم في ذاكرة المصريين ، حيث قدمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان أحمد شريف وغناء أحمدعبدالقادر.

ولن يكتمل مذاق أغاني رمضان هذا العام بدون أغنية "رمضان جانا" لعبد المطلب، ولن تحلو أغاني رمضان دون الاستماع لأغنية "أهو جه يا ولاد" وماأجمل أغنية "والله بعودة يا رمضان" لمحمد قنديل.

ولا يمكن توديع شهر رمضان بدون أغنية "تم البدر بدري" لهدى سلطان قبل انتهاء موسم أغاني رمضان2022.