أعلن رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريشيانيس كارينش إنهاء برنامج "التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستثمار في البلاد.

جاء إعلان كارينش عقب اجتماع لحكومته الائتلافية المحسوبة على تيار يمين الوسط والتي تضم أربعة أحزاب، في العاصمة اللاتفية ريجا

وقال كارينش إن وزارة الداخلية اللاتفية سوف تعد التعديلات الضرورية على القانون قبل طرحه للتصويت عليه في البرلمان قريبا.

ونقل تقرير إذاعي عن زعيم المجموعة البرلمانية لحزب "تنمية لاتفيا" المشارك في الحكومة الائتلافية ،القول إن تلك الخطوة تستهدف بالأساس تصاريح الإقامة التي تُمنح لمواطني روسيا وبيلاروس.

وبموجب القانون الحالي، يصبح أي شخص يشتري عقارات أو يستثمر مبلغا معينا من المال في لاتفيا مؤهلا للحصول على تصريح إقامة في البلاد لمدة خمس سنوات، وهو ما يسمح له أيضا بالدخول إلى منطقة شينجن ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأصدرت سلطات الهجرة في لاتفيا حتى الآن تصاريح إقامة مؤقتة لأكثر من 10 آلاف مواطن روسي، وحصل أقل من نصف هؤلاء بقليل على تلك التصاريح من خلال شراء العقارات.

وأشارت السلطات أيضا إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن روسي لديهم تصاريح إقامة دائمة في لاتفيا.