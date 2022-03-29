قررت شركة وول مارت الأمريكية للبيع بالتجزئة التوقف عن بيع السجائر في بعض متاجرها، معتبرة أنه "قرار تجاري" للتراجع عن مبيعات التبغ.

وضربت هذه الخطوة أسهم شركات التبغ، كما تراجعت اسهم مجموعة "التريا جروب" التي تبيع سجائر "مارلبورو" في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع.

ويأتي هذا التحول في أعقاب نقاش داخلي في وول مارت، ويؤثر القرار على متاجر في عدة ولايات من بينها كاليفورنيا وفلوريدا ونيو مكسيكو وأركانساس، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة.

وفي بعض المتاجر، تم استبدال أرفف السجائر بماكينات الحساب الذاتي على المشتريات وعروض للحلوى والطعام.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وول مارت قولها إن الشركة ليس لديها خطط لوقف مبيعات السجائر تماما، موضحة أن الخطوة ستهدف استغلال المساحات بصورة أكثر كفاءة.

ورفضت شركة البيع بالتجزئة تحديد عدد المتاجر التي ستتوقف عن بيع السجائر من بين متاجرها التي يبلغ عددها 4700 متجر في الولايات المتحدة. ونقلت وكالة بلومبرج عن وول مارت قولها في بيان "نحن نبحث دائما عن أفضل السبل لتلبية احتياجات عملاءنا مع إدارة تجارة ناجحة في الوقت نفسه".