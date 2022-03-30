آلاء خليفة



أكد رئيس المحكمــة الدستورية المستشار محمد بن ناجي أن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالاتها المختلفة وخاصة في القطاعات القضائية والإدارية والأكاديمية والعلمية ذات الصلة، مسؤولية كبيرة وجسيمة تحتاج لجميع جهود أبناء الوطن المخلصين ومن الكفاءات ومن الخريجين القانونيين، مجددا الدعوة للجميع للانخراط والعمل بجد من أجل تحقيق تلك الأهداف بما يسهم في رفعة دولتنا الحبيبة الكويت.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بن ناجي خلال افتتاح ملتقى «الكويت القانوني الأول» صباح أمس، ممثلا عن راعي الملتقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، والذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية خلال الفترة من 29 إلى 30 الجاري، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، ورئيس الكلية د.محمد المقاطع، ونائب رئيس الكلية د.يوسف العلي، وعميدها د.فيصل الكندري، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات العامة في الدولة وضيوف الملتقى من داخل وخارج الكويت.



وقال بن ناجي: يسرني ان أكون بينكم في هذا الصرح الأكاديمي القانوني الذي تبوأ مكانة متميزة بين المؤسسات التعلمية والجامعية الوطنية والدولية، وأصبح منارة إشعاع علمي ومهني خلال عقد يسير من الزمن يقدم لأبنائنا تعليما حديثا يجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية وبين التدريب والتأهيل العملي من خلال مناهج دقيقة حديثة ومقارنة بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة.



وأشاد بن ناجي بملتقى الكويت القانوني الذي يشكل فرصة مهمة لعرض بعض التجارب والتطبيقات القانونية من خلال الحوارات بين المتخصصين وورش العمل لبحث العلاقة بين القانون وعدد من المهن المختلفة في الكويت خاصة والدول الخليجية والعربية والإسلامية والدولية عامة وهو ما يتيح تلاقي الخبرات المختلفة ويوفر فرصا لتبادل المعرفة والتعاون بينها جميعا، متابعا: ان انعقاد المؤتمر وتنوع الموضوعات التي يناقشها وحيويتها وصلتها بالتحديثات والمشاكل التي تواجه العاملين بالقانون، أمر يستحق الإشادة والتقدير، موضحا أن القطاعات القانونية والقضائية المختلفة في بلادنا تحتاج لتبادل الأبحاث والدراسات والموضوعات التي يناقشها الملتقى، مشددا على أن تعزيز الشراكة بين تلك القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية وكلية القانون أمر مهم ومطلوب خلال هذه المرحلة من أجل التنمية الشاملة وتحقيق النهضة المنشودة لتطوير بلدنا والارتقاء بها إلى آفاق رحبة.



أطروحات هادفة



من ناحيته، أوضح رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع: أن «ملتقى الكويت القانوني» يأتي كمبادرة إيجابية من كلية القانون الكويتية العالمية لإيجاد آلية تفاعلية لكل من هم معنيون بالقانون ومن يتعاملون معه حتى تكون هذه هي المنصة السنوية التي يلتقي فيها كل هؤلاء بخبراتهم وعلمهم وجميع ما لديهم من خدمات وما يرتأون من آراء وأطروحات حتى تتلاقى مثل تلك الآراء وتتلاقح، ومن ثم تنتج ما هو خيار للبلد فقهيا وتشريعيا وقضائيا وتطور كل الآليات اللازمة بما فيها الخدمات التي تقدم على وجه الخصوص لطلاب العلم المستمرين في تحصيلهم العلمي حتى ترتفع راية العدالة والحق خفاقا في هذا البلد.



وتابع المقاطع قائلا: جاءت المبادرة في هذه السنة حتى تكون مبادرة وطنية محلية على أمل أن ترتقي في السنوات القادمة لتصبح مبادرة إقليمية تشارك فيها الدول المجاورة ثم تنتقل لتصبح مبادرة عربية سنوية تتم بهذا الإطار، متابعا: أن لكلية القانون الكويتية العالمية تجربة ناجحة في هذا المجال وهي احتضانها لمسابقة المحكمة الصورية العربية كمسابقة لكل كليات الحقوق العربية، لافتا الى انه حتى اليوم تم عقد 7 مسابقات للمحكمة الصورية على مدار السبع سنوات الماضية كان لكلية القانون الكويتية العالمية دور رائد في تجميعها وإنجاحها ودعمها ماليا ومعنويا، آملا أن يكون ملتقى الكويت القانوني مبادرة رائدة لخدمة القطاعين الحكومي والخاص ودول المنطقة في كافة المجالات التي تهم العاملين في القانون.



وأشار المقاطع إلى عقد جلسات حوارية خلال الملتقى يتحدث فيها 16 ضيفا من داخل وخارج الكويت وأيضا هناك ورش عمل بمشاركة 24 ضيفا، وجاء الضيوف من 10 دول بما فيها الكويت، متابعا أنه سيتم عقد 8 ورش عمل للمهن المختلفة وعلاقتها بالقانون منها مهنة المحاماة والهندسة والطب والمحاسبة والمعلمين.



وتوجه المقاطع برسالة شكر وتقدير إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي



وختاما، أعلن المقاطع عن المبادرة التي قامت بها الكلية وهي الإعلان عن مسابقة تقيمها الكلية تحت عنوان توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، قائلا: يهمنا أن يتم تطوير التعليم بنقلة نوعية حتى تتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم، معلنا ان الكلية تنظم تلك المسابقة بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية الذي يرعى المسابقة وتم تخصيص جوائز مالية كبيرة لمن يشارك في تلك المسابقة بهدف خدمة التعليم وتقديم ما يمكن أن يرتقي به من خلال فكرة استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي.



أوبريت «مسيرة القانون في الكويت»



عرض خلال افتتاح الملتقى أوبريت ملتقى الكويت القانوني بعنوان «مسيرة القانون في الكويت» من إخراج: محمد الحملي وإعداد: هيا أحمد.



ويعتبر أوبريت كلية القانون الكويتية العالمية أول أوبريت مسرحي يحكي مسيرة تاريخ القانون في الكويت ويجسد حقباته المختلفة منذ حقبة الغوص مرورا بالمصادقة على الدستور وتحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم ودور المرأة السياسي وتطور تعليم القانون في الكويت. والجدير بالذكر انه يعاد عرض الأوبريت خلال يومي الملتقى.





معرض مصاحب للفرص الوظيفية



تم تنظيم معرض مصاحب للملتقى بمشاركة جهات عدة ضم 9 أجنحة متخصصة تشمل الفرص الوظيفية ومنتجات قانونية إلكترونية وخدمات قانونية إلكترونية وكليات قانون بالإضافة إلى منظمات أهلية ومكاتب محاماة دولية ومراكز أبحاث وتدريب ومنظمات قانونية دولية ودور نشر، وذلك على مدار يومي الملتقى من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.



«الأنباء» راعٍ إعلامي للملتقى



توجه رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع بالشكر الى الشركاء الاستراتيجيين في الملتقى وهم اتحاد المصارف، جمعية المحامين وبنك الكويت الدولي.



كما شكر رعاة الملتقى وهم: الراعي البلاتيني بنك الخليج وشركة أجيليتي والشركة الكويتية للاستثمار.



والراعي الذهبي: صناعات الغانم وبنك بوبيان.



والرعاية الإعلامية من جريدة «الأنباء» وجريدة «الجريدة» والزميلة «الراي» ومجلة المصارف.