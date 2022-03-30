تستـعـــد زكـــاة الفحيحيل التابعــــة لجمعيـــة النجــــاة الخيريـــة لتـنـفـيـــذ مشــروع «إفطـــار الصائم» داخل الكويت وخارجها، حيث أكد مدير زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس أن زكاة الفحيحيل توزع حاليا «كوبونات غذائية رمضانية» للأسر داخل الكويت بـ 30 دينارا، وتستفيد منها الأسر المتعففة وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى وذوي الدخل المحدود وغيرها من الحالات الإنسانية الأخرى. وقال الدبوس: مشروع الكوبونات الغذائية من مشاريعنا المهمة التي تتيح للمستفيد فرصة شراء الاحتياجات الغذائية التي يحتاج إليها بيسر وسهولة، وقمنا بالتنسيق مع أحد الأسواق الكبرى ليستطيع المستفيد شراء المستلزمات الغذائية التي تناسبه، وحرصنا على أن يتم صرف «الكوبون» فقط في المواد الغذائية كونه مخصصاً لمشروع «إفطار الصائم»، ونتواصل من خلال الكشوف والقوائم الموجودة لدينا مع الأسر المستفيدة لتسلم الكوبونات الرمضانية، والتي تُذهب عنهم معاناة الحصول على المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، موضحا أن المشروع يهدف إلى توفير الاحتياجات الرمضانية للمناطق الأشد احتياجا ومساعدة الأسر المتعففة والمستفيدة على أداء فريضة الصيام.