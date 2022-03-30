

أطلق لولو هايبر ماركت، الوجهة الأولى للتسوق في المنطقة، عرضه السنوي «عروض رمضان المميزة» قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة النعمة الخيرية سعد العتيبي بإطلاق العرض الترويجي في فرع لولو هايبر الري بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت الكويت وحشد من العملاء والمتسوقين والمهنئين، إضافة إلى مؤثرين على وسائل التواصل.



وكانت «أسواق رمضان الكبيرة» المزخرفة بالألوان التي تم إنشاؤها داخل وخارج الأفرع من عوامل الجذب لهذا العرض الترويجي، حيث تقدم هذه الأسواق أسعارا لا تقاوم على مجموعة شاملة من المنتجات الضرورية لشهر رمضان.



تتوافر أيضا عروض وخصومات على مجموعة كبيرة من المنتجات، بدءا من البقالة إلى المنتجات الطازجة والمجمدة، والفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والمنتجات غير الغذائية من أقسام الأجهزة المنزلية إلى الإلكترونيات والهدايا.



ولتميز شهر رمضان المبارك، أطلق الهايبر ماركت «بطاقات خيرية» خاصة، بالتعاون مع مؤسسة نماء الخيرية، كما تتوافر بطاقات هدايا لولو الخاصة بشهر رمضان بفئات 10 دنانير و25 دينارا و50 دينارا في جميع الأفرع.



ولإضافة مزيد من التشويق، سيقدم لولو هايبر ماركت مجموعة عروض ترويجية صغيرة طوال رمضان، منها مهرجان التمور، حيث سيقدم مجموعة تمور لذيذة بأفضل الأسعار، وهناك عرض «رمضان الصحي» الذي سيقدم أطعمة عضوية ومنتجات نباتية وأغذية فائقة الجودة بأسعار خاصة، وأسبوع الفواكه الجافة وعروض رمضان المثمرة التي تقدم صفقات خاصة على الفواكه الطازجة.



وتشمل العروض الترويجية الأخرى «سوق اللحوم الرمضاني»، «ومهرجان الأسماك»، و«حلويات رمضان»، فضلا عن الحلويات اللذيذة ومنتجات المخابز، كما يوفر عرض «البيت الرمضاني» أدوات منزلية ومفروشات ومستلزمات النظافة بأسعار لا تصدق، بينما يقدم عرض «صالة التليفزيون الكبير» أجهزة تلفزيون كبيرة بأسعار مخفضة، ولا ننسى عرض الإفطار الملكي ووجبات الإفطار اللذيذة والطازجة.