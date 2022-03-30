في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي ومساهماته ودعمه للفعاليات المجتمعية التي تقوم على رعايتها مؤسسات المجتمع المدني، ومنها محافظات الكويت الستة، قام البنك بالمساهمة في رعاية فعالية تكريم فريق السور الرابع التطوعي في محافظة الجهراء تقديرا للدور الفعال الذي قاموا به خلال جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.



وكانت محافظة الجهراء قد قامت بتنظيم هذه الفعالية برعاية وحضور محافظ الجهراء ناصر الحجرف.



هذا، وقد أشاد الحجرف، بمبادرات البنك التجاري الكويتي الهادفة إلى تقديم جميع سبل الدعم والرعاية للفعاليات المجتمعية والتربوية والصحية التي تقوم على تنظيمها محافظة الجهراء ومنها هذه الفعالية التي تم تنظيمها تقديرا لجهود فريق السور الرابع التطوعي، مؤكدا الفخر بهذه الطاقات الشبابية الذي توج بالعطاء المتميز والفائق منذ بداية جائحة كورونا.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم الدعم والرعاية لجميع الفعاليات المجتمعية ومنها بالطبع رعايته لفعالية تكريم فريق السور الرابع التطوعي بالتنسيق مع محافظة الجهراء، وذلك في إطار الترتيبات التي ينظمها البنك التجاري مع محافظة الجهراء لرعاية العديد من الأنشطة الاجتماعية لخدمة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الاحتفال بتكريم الفريق التطوعي يمثل عرفانا وتقديرا لجهودهم وطاقتهم وإبداعاتهم أثناء جائحة كورونا.



وفي ختام هذه الفعالية، تقدمت إدارة محافظة الجهراء بجزيل الشكر والتقدير لإدارة البنك على رعايتها لهذا الحدث، متمنية للبنك التجاري الكويتي التوفيق والنجاح في مساعيه النبيلة وعمله الدؤوب لخدمة كل فئات المجتمع.