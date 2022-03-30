القاهرة - محمد صلاح



تحرص الفنانة مي عز الدين على الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد «جزيرة غمام» عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهي ترتدي زي الغجر في عمل درامي يعتمد على الأسطورة والخيال.



وشاركت مي متابعيها على «إنستغرام» بصورة بدت فيها حزينة وعلقت عليها: «نفس نظرة البؤس دي كانت على وجهي امبارح لما عرفت إن رمضان فاضل عليه أسبوع، وإننا هنكون بنصور حتى في رمضان، طيب رمضان كريم عليكم مقدما أشوفكم في جزيرة غمام».



ونشرت عز الدين أيضا البوستر الدعائي للمسلسل وعليه صورتها فقط وهي ترتدي الزي الخاص بالنساء الغجريات، وكتبت: «مسلسل جزيرة غمام.. رمضان 2022»، وتجسد فيه دور «سندس الغجرية» التي تنتمي إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات.