القاهرة - خلود أبوالمجد



حلّت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج «أحلى كلام» الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي عبر قناة «الحياة» في حلقة جمعتها بالفنان بيومي فؤاد.



كشفت الفنانة هالة صدقي عن ذكريات عملها مع الفنان أحمد زكي في فيلم «الهروب» وكواليس العمل والمشهد الشهير الذي ضربها فيه، قائلة: محظوظة لعملي مع أحمد زكي وخاصة فيلم «الهروب»، كان صديقا شخصيا، لكنه أثناء التمثيل شخص آخر لا أعرفه، كان لديه القدرة لكي يفصل بين شخصيته والشخصية التي يقدمها ويتقمصها بشدة، وهو ما تسبب في التأثير على جهازه العصبي، كان يعيش داخل الشخصية وتظل معه حتى بعد انتهاء التصوير.



وعن كواليس مشهد ضربها في «الهروب»، قالت هالة خلال استضافتها في برنامج «أحلى كلام»: أنا جلدي حساس جدا، وتم تحذيري من أحمد زكي لأنه يضرب بقوة، وجهزت نفسي من خلال البروفات، وخلال التصوير ضربني القلم وتألمت بشدة وحبست دموعي حتى لا أعيد التصوير.



وتابعت: بعد انتهاء تصوير المشهد جاء الماكيير واعتذر لي، وقال إنني سأعيد المشهد لأن «الحسنة» التي وضعتها من أجل الشخصية من شدة القلم طارت، وقتها بكيت لأنني سأعيد المشهد وأحمد زكي يضربني مرة أخرى.



على جانب آخر، تشارك هالة صدقي في رمضان 2022 بمسلسل «فاتن أمل حربي»، من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وعدد كبير من النجوم.