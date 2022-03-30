تعتبر البيانات من أهم الأصول الرقمية للشركات والمؤسسات، فيجب عليها اتباع نهج أكثر تطورا بهدف تعزيز حماية هذه البيانات من أجل كسب ثقة العملاء وتطوير الأداء والإنتاجية، لذلك عملت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال على توفير الحلول والخدمات الأكثر تطورا لتصنيف البيانات، سعيا منها لإبقاء الأمن السيبراني كأولوية لعملية التحول الرقمي التي تسعى اليها الشركات والمؤسسات.



وتوفر Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات التي تتصدى لثغرات الأمن الإلكتروني في البيئة السحابية، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة لمواطن الضعف أو مراكز الهجمات وتقديم الدعم اللازم والمشورة لإدارة البيانات وتحقيق الحماية بشكل فعال.



وتأتي عملية تصنيف البيانات كخطوة أولى وأساسية لحماية البيانات، وهي تتضمن العديد من المراحل مثل التقييم الشامل للبيانات، وتحديد نوع البيانات وتشفيرها، سواء بيانات العملاء أو المنقولة من فرع لآخر داخل الشركة، بما يضمن حمايتها وانتقالها بسهولة ويسر.



من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت، عيسى الموسى: تستهدف رؤيتنا التطوير الشامل والمستمر لخدماتنا ومنتجاتنا لتحقيق المستوى الأعلى من الابتكار والنضج بين العملاء والعمليات والتكنولوجيا. وأحد مستهدفات هذه الرؤية هو التحول نحو العالم الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الكويت «كويت جديدة» لعام 2035 ويؤكد مواكبتنا للتقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية. وعليه، يتطلب هذا التحول انسيابية البيانات وأمانها والمحافظة على الأمن السيبراني للقطاعات الحكومية وعملائنا من الشركات.



ويذكر أن Ooredoo business أقامت ملتقى خاصا مؤخرا لمناقشة الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، وبحضور نخبة من الخبراء في مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة بتصنيف البيانات.