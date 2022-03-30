مسعود حيات: استثمار 220 مليون دولار بالمقر الجديد.. ليعد أول مبنى ذكي وصديق للبيئة في الجزائر

المقر حصد جائزة أفضل مبنى تجاري بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من «MEED» خلال 2021

أعلن بنك برقان عن تدشين المقر الرئيسي الجديد لبنك الخليج الجزائر AGB، إحدى مصارفه التابعة في منطقة شمال أفريقيا بحصة تصل إلى 90%، في بلدية الأبيار بالعاصمة الجزائرية، حيث بني المقر في ساحة أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد، والتي سميت تيمنا به في خطوة لتوطيد العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الشقيقين وتقديرا ووفاء لجهود الأمير الراحل عالميا في مجال العمل الإنساني.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية بنك برقان الرامية لتعزيز تواجده في أسواق شمال افريقيا، بما يحقق المزيد من النمو لعملياته وتقديم خدمات أكثر تطورا لعملائه.



الالتزام بمبادئ الاستدامة



وقد تم افتتاح المقر الرئيسي الجديد من قبل عضو مجلس إدارة مجموعة «كيبكو» الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، الشركة الأم لمجموعة بنك برقان، وبحضور وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية، ومحافظ البنك المركزي الجزائري رستم فضلي، وعدد من ممثلي البنك وسط حضور حشد إعلامي.



ويعد المبنى، المكون من 25 طابقا بإجمالي ارتفاع 115 مترا، تحفة معمارية ضخمة تنسجم بتناغم مع الطابع العمراني في العاصمة، كما يشكل هذا البرج مرجعا جديدا في عالم المباني التجارية بالجزائر، ويدعم التزام البنك بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة.



هذا، ويعد بنك الخليج الجزائر التابع لمجموعة بنك برقان، ثالث أكبر بنك خاص في الجزائر من حيث القروض والودائع، مع نشاط مصرفي متميز في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وكذلك التمويل الإسلامي، ويمتلك شبكة تحوي 61 فرعا و100 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء الجزائر.



نمو العمليات



وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان ونائب رئيس مجلس إدارة AGB مسعود حيات، خلال كلمته في حفل تدشين المقر الرئيسي الجديد لبنك الخليج الجزائر AGB: «نحن فخورون بتعزيز تواجدنا في السوق الجزائري عبر افتتاح المقر الرئيسي الجديد لبنك الخليج الجزائر، ولابد لي أن أشيد بأن الفضل في هذا التقدم الاستراتيجي الجديد والهام في مسيرة البنك يعود لله أولا، ثم لدعم قيادة دولة الجزائر الحبيبة التي كانت عاملا أساسيا وعنصرا مهما لجذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما حفزنا لاتخاذ هذه الخطوة وتوسيع نطاق دول عملياتنا لتشمل الجزائر».



ومن جهة نمو العمليات في السوق الجزائري، قال حيات خلال الكلمة التي ألقاها: «لقد بدأ البنك عملياته في 2004 من خلال فرع واحد فقط، واستطعنا بفضل الله ثم جهود فريق العمل، أن يبلغ عدد فروعنا إلى 61 فرعا عبر 39 ولاية على امتداد تراب الجزائر الشقيقة، بواقع رأسمال بشري يصل إلى 1100 موظف».



مبنى ذكي



وحول الاستثمار في المبنى الجديد، قال حيات: «لقد تم استثمار ما يعادل 220 مليون دولار في المبنى الجديد والذي يعد أول مبنى ذكي وصديق للبيئة في الجزائر. وقد فاز بجائزة أفضل مبنى تجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلة MEED في العام 2021».



وأضاف: «يستمر بنك برقان في نهجه للحفاظ على أداء قوي في خططه لتنويع أنشطة أعماله، والتي تتضمن توسعة نطاق تواجدنا في الأسواق الرئيسة إلى جانب استثماراتنا في التحول الرقمي ورأس المال البشري والخدمات المصرفية المتنوعة».