أكد بنك بوبيان على أهمية شراكته الاستراتيجية مع شركة DDGI على مدار السنوات الاخيرة والتي توجت مؤخرا بتقديم مجموعة من الخدمات لأول مرة على مستوى السوق الكويتي فيما يتعلق بتمويل الشركات بنظام المرابحة مواكبة لاستراتيجية البنك بتحويل جميع عمليات الشركات لدى البنك إلى النظام الرقمي.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات عبدالسلام الصالح: شهدت السنوات الاخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة جعلت التمويل الإسلامي «المرابحة» من أهم وسائل التمويل التي يسعى إليها الجميع وهو ما تطلب تقليل الدورة المستندية وتحويل غالبية العمليات إلى النظام الرقمي فيما اصطلح على تسميته برقمنة الخدمات التمويلية.



وأضاف: من شأن المزيد من التحول الورقي إلى الالكتروني أو ما يعرف بالرقمنة للمرابحة الإسلامية أن يعمل على تسريع الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات بما يحقق متطلبات العملاء الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي بشكل سريعة مريح.



وحول الشراكة مع DDGI، قال الصالح إن الشركة معروفة بخدماتها التي تقدمها لقطاع البنوك والشركات الإسلامية من خلال منصاتها المختلفة حيث سيتمكن عملاء بوبيان حسب التطورات الاخيرة للشراكة ولأول مرة على مستوى الكويت من الدخول في عملية آلية بالكامل لمعاملات المرابحة الإسلامية منذ البداية حتى تسوية المعاملة وهي مدمجة في منصات تداول السلع الخاصة بنا والملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال شبكة تتمتع بمعايير أمنية عالية.



وأضاف أن بوبيان بهذه الخطوة سيكون أول بنك في الكويت مدمج مع منصة السلع التابعة لشركة DDGI العالمية بما يحقق مستويات أفضل في خدمة العملاء بأكبر مستوى من الثقة وأقل تدخلا من المستخدمين وتقديم خدمة عملاء سريعة ودقيقة.



ومن خلال عملها مع البنوك التقليدية والإسلامية، تقدم DDCAP حلولها إلى ما يزيد على 300 عميل في القطاع المالي حول العالم من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات وفئات الأصول والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من الأسواق الرئيسية والثانوية.



من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان أشرف سويلم: يعتبر الابتكار والإبداع بمنزلة المفتاح الرئيسي لنجاح استراتيجيتنا في بنك بوبيان، ومن خلال اتباع المنهجية المرنة وطرح عدد من المنتجات التي تقدم لأول مرة في الكويت لعملائنا، فنحن نسعى إلى دعم عملائنا عبر تزويدهم بمنتجات جديدة ومتقدمة وسهلة الاستخدام.



وأضاف: يهدف بنك بوبيان إلى أن يقدم خدمات مصرفية مميزة لجميع القطاعات والشركات بمختلف أحجامها مع التركيز على تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الرقمية حتى نلبي احتياجات العملاء وطموحاتهم، ومن خلال هذه الاتفاقية نتطلع أن نصبح الخيار المصرفي الأفضل لعملائنا من الشركات إقليميا وأبعد من هذا النطاق الجغرافي.