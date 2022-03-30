أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: محمد رشيد صباخ العنزي، جسار دخيل جسار الجسار، سميحة خالد مرزوق العازمي، مصطفى حسين أحمد البغلي، حمد يوسف علي الفهد، صلاح الدين عدنان عبدالرحمن البالول، أمل علي محمد القدفان، أحمد علي راشد الخوالد، سعود عبدالعزيز يعقوب بوحيمد، أحمد ناصر فهد المطيري.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.