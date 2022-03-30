استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ووزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر عبدالله



الهين وسفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان.