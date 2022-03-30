قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت إنه بدأ تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر.وأكد ساوثغيت بشكل دائم اعتقاده أن النجاح في تسديد ركلات الترجيح يتعلق بالمهارة وليس بالحظ، ولهذا السبب بدأ المنتخب الإنجليزي التدريب على ركلات الترجيح قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل.وأردف ساوثغيت: «دخلنا في تفاصيل مختلفة مع اللاعبين بشأن الأشياء التي يحتاجون لتطويرها لكي يكونوا أبطالا للعالم».وأضاف: «لم تكن لدينا الفرصة لفعل هذا بشكل مفصل في الخريف حيث كان ينبغي علينا التركيز في مباريات التصفيات، لذلك شعرنا أن الوقت كان جيدا في هذا المعسكر لبدء هذا الأمر. وكانت ركلات الترجيح جزء من هذا».