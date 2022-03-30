يسدل الستار اليوم على منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي نظمها الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي، اذ سيقام حفل الختام الليلة تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد عبيد الراجحي على صالة اتحاد كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله.



وأقيمت الدورة خلال الفترة من 8 إلى 30 الجاري بمشاركة 13 جامعة وكلية تنافسوا في 6 ألعاب رياضية بتواجد ما يقارب 700 لاعب ولاعبة، ومن المقرر أن يصل قطار دوري كرة القدم للصالات للرجال لمحطته الأخيرة اليوم بإقامة المباراة النهائية بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الجامعة الأسترالية.



وشهدت منافسات دوري كرة القدم العشبي رجال مشاركة 12 فريقا خاضوا خلالها 25 مباراة وتوج فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي باللقب بعد منافسة قوية من المشاركين، بينما أقيم دوري كرة السلة نساء بمشاركة 5 جامعات خاضوا خلالها 13 مباراة بنظام الدوري وتأهل الأربع فرق الأولى للدور قبل النهائي وكان اللقب من نصيب بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجاءت منافسات دوري كرة الطائرة رجال قوية بمشاركة 5 جامعات وصل إجمالي عدد المباريات التي أقيمت إلى 15 مباراة تفوق خلالها رجال التطبيقي في الإقلاع باللقب بعد تغلبهم على جامعة الكويت في المباراة النهائية.



أما منافسات الطائرة نساء فشهدت منافسة قوية حتى وصلت إلى محطتها الاخيرة بمواجهة جمعت الجامعة الأمريكية مع جامعة الخليج بعد خوض 13 مباراة بإقامة أربع جولات بمشاركة 7 جامعات بنظام المغلوب، ولم يقل دوري كرة الصالات نساء حماسا عن باقي المنافسات وشهد مشاركة 5 جامعات وأقيمت الفعاليات بنظام الدوري من دور واحد توج فريق جامعة الكويت باللقب برصيد 10 نقاط، بينما حل بنات جامعة الخليج في الترتيب الثاني برصيد 9 نقاط.