أكد نجم الكرة الهولندية السابق، وسفير برنامج «إرث قطر»، رونالد دي بور، أن مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع تجربة استثنائية مبهرة خلال كأس العالم بقطر الذي يقام أواخر العام الحالي، متمنيا لو أنه ما زال لاعبا ضمن صفوف منتخب بلاده ليشارك في هذه النسخة المميزة.وأوضح دي بور، في حوار مع موقع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قبل سحب القرعة النهائية للمونديال بعد غد الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أن مونديال 2022 حدث تاريخي سيترك إرثا إيجابيا مستداما لدولة قطر والمنطقة.ويتطلع لاعب خط الوسط الهولندي، الذي شارك في منافسات كأس العالم عامي 1994 بأميركا و1998 بفرنسا، إلى نسخة فريدة من البطولة في نوفمبر وديسمبر، مشددا على أن العالم سيدهش بأجواء المونديال والاستعدادات التي اكتملت، وصولا إلى ركلة البداية للحدث العالمي المرتقب.ويرى دي بور، الذي اختتم مسيرته الكروية مع فريقي الريان والشمال في قطر، أن طبيعة البطولة متقاربة المسافات ستمثل إضافة للاعبين والمشجعين على السواء، كما أن البطولة ستعد حدثا تاريخيا لدولة قطر وكافة دول العالم العربي والشرق الأوسط.وفيما يتعلق بكيفية استفادة اللاعبين والجماهير من بطولة قطر ذات الطبيعة متقاربة المسافات، قال نجم الكرة الهولندية: «كم تمنيت لو أنني ما زلت لاعبا، حتى أتمكن من المشاركة في تجربة نسخة مميزة من كأس العالم في قطر».وأضاف: «أذكر على سبيل المثال، عندما لعبت مع منتخب بلادي في كأس العالم بالولايات المتحدة الأميركية عام 1994، كنا نسافر كثيرا عبر الطائرات والحافلات بين المباريات. بينما في قطر، سيعود اللاعبون إلى مكان إقامتهم بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة. وبالتالي سيكون ذلك الأمر مريحا للاعبين ويساعدهم في سرعة الاستشفاء والاستعداد للمباريات اللاحقة».