قال لاعب كرة القدم الألماني السابق، رودي فولر، إن منتخب بلاده الحالي جيد بما يكفي للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.



وأضاف فولر، الذي فاز بكأس العالم كلاعب في 1990 وقاد «المانشافت» كمدرب للوصول لنهائي 2002 لصحف دار نشر «أر.أن.دي» إن لديه الكثير من الثقة في الفريق المجدد بقيادة المدير الفني هانسي فليك.



وأردف فولر: «بالتأكيد أرى أن ألمانيا من بين المرشحين المعتادين لنيل اللقب بجانب إنجلترا والبرازيل، المانشافت كان مقنعا مؤخرا، حتى ولو كان المنافسون ليسوا مؤشرا كبيرا بعد. سيتطور الفريق مع مستوى المنافسين المقبلين».



وأشار فولر إلى أن لديه آمالا كبيرة بشأن كاي هافيرتز لاعب تشلسي، والذي لعب من قبل لباير ليفركوزن، حيث سينهي فولر فترة تواجده الطويلة كمدير إداري عقب نهاية الموسم.



وأكد: «مقتنع للغاية أن كاي سيلعب دورا جيدا في كأس العالم. فقط أنظر لتشلسي. مهاجم من طراز عالمي مثل روميلو لوكاكو، يتواجد على مقاعد البدلاء لأسابيع، لأنه لا يمكنه التفوق على كاي».



وأعرب فولر عن أمانيه بأن يتعافى فلوريان فريتز، لاعب ليفركوزن، في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، حيث يعاني اللاعب من إصابة خطيرة في الركبة، وقال فولر «سأشعر بفرحة كبيرة» إذا لعب فريتز وهافيرتز معا.