حملت باقة من المنسوجات التي أنتجتها أنامل كوكبة من المبدعين عبق التاريخ الكويتي عبر أعمال ذات ألوان زاهية عكست جانبا من البيئة المحلية لتشكل مجتمعة انطلاقة المعرض السنوي الـ 21 لرابطة فنون النسيج المقام في مركز عبدالعزيز حسين بمنطقة مشرف برعاية الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري.



وجسدت الأعمال المعروضة في الفعالية المقامة بالتعاون مع جمعية بيت السدو الحرفية وتستمر إلى بعد غد جانبا من فنون الحياكة والمنسوجات التقليدية في الكويت ليعكس كل منها حكاية أو فكرة ما بالخيوط والألوان والأشكال.