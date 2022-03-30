أسامة دياب



أكد السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أهمية التبادل الثقافي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وإيطاليا، مشيرا إلى أن الموسم الموسيقي الإيطالي الذي انطلق في ديسمبر مستمر بمواهب إيطالية شابة ستزور الكويت في مايو ويونيو ونوفمبر وديسمبر.



ولفت، في تصريحات صحافية على هامش حفل موسيقي اقامته السفارة لعازف البيانو الإيطالي غابرييلي ستراتا، إلى أنه يتم تنظيم برنامج «المواهب الموسيقية الإيطالية الشابة في العالم» بالتعاون مع أكاديمية كيجيانا التي أبرمت معها السفارة الإيطالية في الكويت اتفاقية تعاون.



وأشار إلى أن ستراتا قدم مقطوعات من تأليف أوتورينو رسبيني وفريدريك شوبان وفرانز ليزت نالت استحسان الحضور، «وأهدي الأمسية الأولى من حفلات البيانو لضحايا الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث أطلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت، وأن يتذكروا كلمات لودفيغ فان بيتهوفن: الموسيقى يمكن أن تغير العالم»!