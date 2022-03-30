بحضور المدير العام السابق للهيئة د.عبدالرزاق النفيسي ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم الاستاد وعميد التسجيل والقبول بالهيئة د.مشعل المنصوري وعميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف ورئيس رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.يحيى الهدبان ومدير إدارة تنسيق التدريب م.مازن الفريح، إضافة إلى لفيف من قيادات الهيئة ومسؤوليها واعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة، نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية حفلا اجتماعيا لتكريم عدد من المسؤولين، حيث تم تكريم العميد السابق لكلية العلوم الصحية ورئيس لجنة الترقيات المنبثقة من لجنة الشؤون العلمية د.عبدالحكيم الصغير لما بذله من جهود تجاه الرابطة وتجاه قضايا أعضاء هيئة التدريب بالكليات، وتكريم د.بدر الخلف بمناسبة توليه منصب عميد كلية العلوم الصحية، إضافة لتكريم مدير إدارة الخدمات بالهيئة م.فريد العوضي بمناسبة تقاعده بعد تفانيه بالعمل في عدة مناصب قدم من خلالها جهود مضنية لخدمة الهيئة ومنتسبيها.



ورحب المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بالحضور لتلبيتهم دعوة الرابطة، كما وجه شكره وتقديره للمكرمين على ما بذلوه من جهود كان لها بالغ الأثر الطيب في الارتقاء بالهيئة وبمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها.



وأكد المطوع على أن ما حققته الرابطة من نجاحات وإنجازات خلال الفترة السابقة لم يكن أبدا جهدا فرديا، وإنما سر نجاحها هو العمل الجماعي لأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الذي اتسم بروح الفريق الواحد مما أثمر هذه النجاحات للرابطة، لافتا إلى أن الرابطة حرصت على تنظيم هذا الحفل الاجتماعي من باب رد الفضل لأهله وإيصال رسالة شكر وعرفان لكل من تعاون مع الرابطة خلال مسيرتها وسعيها للدفاع عن قضايا منتسبيها، وخص بشكره المدير العام السابق للهيئة د.عبدالرزاق النفيسي الذي كان له فضل كبير بعد الله عز وجل في وجود كيان الرابطة الحالي، حيث أثمر تعاونه مع الرابطة الاعتراف بها ككيان نقابي، وتم الاعتراف به من مجلس إدارة الهيئة، وتخصيص مقر وميزانية للرابطة، ومهما قدمت الرابطة للدكتور النفيسي فهو قليل في حقه.