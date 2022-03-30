بدأت جمعية الهلال الأحمر أمس تنفيذ حملة لتوزيع طرود غذائية سلة شهر رمضان المبارك 2022 على لاجئين سوريين وأسر فقيرة في الأردن بدعم من بيت التمويل الكويتي «بيتك».



وتشمل الحملة التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني توزيع ألفي طرد غذائي تستفيد منها 1900 عائلة معظمهم من اللاجئين السوريين والأيتام الأردنيين في مختلف المدن والمحافظات.



وأكد سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني لـ «كونا» عقب حضوره برنامج التوزيع في مركز تابع للهلال الأحمر الأردني بمحافظة البلقاء ثبات مبدأ الكويت الإنساني بدعم الأشقاء والأصدقاء وتخفيف المعاناة عنهم وسط الظروف كافة، لافتا إلى أن شهر رمضان المبارك مناسبة تتنافس فيها الجمعيات الخيرية الرسمية والشعبية على العطاء والبذل وإطلاق المشاريع الإنسانية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الكويتيين جبلوا على مد يد العون وتقديم المساعدة للشرائح المستضعفة.



وأوضح أن العملين الإنساني والخيري الكويتي يحظيان برعاية ودعم من القيادة السياسية العليا وتوجيهات مستمرة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين واللاجئين والمنكوبين حول العالم.



من جانبه، قال مشرف حملة سلة شهر رمضان من الهلال الأحمر الأردني محمود العسود إن الطرود تضم أهم المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل.



وبين أن برنامج التوزيع سيشمل محافظات عمان والزرقاء وعجلون والطفيلة والبلقاء ومادبا والكرك والعقبة، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الأردني وبالتعاون مع نظيره الكويتي سيقوم كذلك بتوزيع 500 وجبة إفطار صائم يوميا خلال شهر رمضان.