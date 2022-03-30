غادر سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء البلاد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.



ورافق سموه وفدا يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.