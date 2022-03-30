وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع كلية الحقوق بجامعة الكويت، حيث قام بتوقيع المذكرة كل من نائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.صالح العقيلي، والعميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية الحقوق د.عبدالله الحيان وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.خالد الضفيري، ود.محمد الوسمي.



وتهدف المذكرة إلى التعاون بين المؤسستين وذلك من خلال استغلال القدرات القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت في تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك حسب حاجة العمل وفقا لمذكرة التفاهم المنعقدة بين الطرفين.