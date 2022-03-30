الصيادون يبذلون جهوداً كبيرة لسد حاجة السوق من الأسماك المحلية.. والدعم لم يزد منذ 23 عاماً

محمد راتب



اجتمعت الجمعية العمومية لصيادي الأسماك مساء أول من أمس، حيث تمت مناقشة التقريرين الإداري والمالي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وما قبلها، وتم التصويت عليهما واعتمادهما.



وأكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان في تصريح له أن الاتحاد أعلن عن فتح باب الترشح في الانتخابات لمجلس الإدارة بتاريخ 6 مارس وإغلاق الباب 20 منه، ولم يتقدم أحد للترشح سوى قائمة الصيادين، وبذلك فقد فازت القائمة بالتزكية.



وأعلن الصويان أنه تم توزيع المناصب كالتالي: رئيس مجلس الإدارة ظاهر الصويان، نائب الرئيس نبيل المضاحكة، أمين السر حسن الصباغة، أمين الصندوق جاسم محمد شعبان، وعضوية كل من سعيد عبد الكريم السالم، علي فهد الغربة، براك منصور السبيعي، طارق بجران العواد، داود الفيلكاوي.



وأشار إلى أنه بعد انتهاء الجمعية العمومية تم عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة المقترح المقدم من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية بشأن مد فترة مجلس إدارة الاتحاد إلى 3 سنوات بدلا من سنتين وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي، وقد تمت الموافقة عليه، مبينا أن هذا المقترح تم إرساله للهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا أن اتحاد الصيادين مستمر وماض في الدفاع عن حقوق الصيادين وتحقيق جميع مطالبهم، مثمنا جهود الجهات المعنية بقطاع الصيد والتي تمد يد العون للاتحاد وتتفهم مطالب الصيادين وتحاول تحقيقها، كما تحاول ازالة التحديات التي تواجه عموم الصيادين.



وعن جاهزية أسطول الصيد الكويتي لسد حاجة السوق من الأسماك المحلية، لفت إلى ان الصيادين يبذلون جهودا كبيرة لسد حاجة السوق من الأسماك المحلية، وأن جميع مصيد الصيادين للسوق المحلي، موضحا أن زيادة الدعم السمكي للصيادين ضرورة في ظل ارتفاع أسعار معدات الصيد وصيانة اللنجات والطراريد، مشيرا إلى أن دعم الصيادين لم يزد منذ ما يزيد على 23 عاما، في حين تضاعفت الدعوم للقطاعات الأخرى عدة مرات.