أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الاعتزاز بإنجازات أبناء الكويت في مختلف مجالات العمل والانتاج والإبداع، خاصة على صعيد الاختراعات والابتكارات والأبحاث العلمية، مشيرا الى الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الكويت لأبنائها وبناتها وتهيئة فرصة التفوق والابداع من خلال المؤسسات الرسمية والخاصة العديدة، معربا عن التطلع الى المزيد من الانجازات التي تثلج الصدور، والأمل في ان تترجم على ارض الواقع كل المشاريع البحثية والاختراعات لتكون خير سفير للكويت محليا وإقليميا وعالميا.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ فواز الخالد أمس م.عادل الوصيص الفائز بالمركز الاول في مسابقة أفضل مشروع لتنقية المياه ومعالجتها في دول مجلس التعاون الخليجي التي نظمها مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال «إكسبو دبي»، حيث قدم له التهنئة بهذا الانجاز النوعي المتميز الذي تفضل بإطلاعه على تفاصيله الابتكارية، متمنيا له ولأقرانه الفائزين من الكويت ودول المجلس الشقيقة كل التوفيق والنجاح وتقديم المزيد من المشروعات الحيوية التي تخدم مجتمعاتنا خليجيا وعربيا وعالميا.



من جانبه، أعرب الوصيص عن سعادته باللقاء وامتنانه لما لمسه من حرص محافظ الأحمدي على الاهتمام بالمخترعين ومتابعتهم وتشجيعهم، متمنيا استمرار هذا الاهتمام حتى يرى المشروع النور وتتم الاستفادة منه على أرض الواقع محليا وخليجيا.



وأوضح ان مسابقة أفضل مشروع لتنقية المياه ومعالجتها في دول مجلس التعاون الخليجي، نظمها مكتب براءات الاختراع الخليجي، لاختيار افضل تقنية لتحلية المياه المالحة، وتم تنظيمها على ثلاث مراحل وشهدت منافسة كبيرة، حيث فاز بالمركز الأول، كما فاز بالمركز الثاني مدير إدارة الموارد المائية في معهد الأبحاث العلمية، وفاز بالمركز الثالث رئيس قسم البيئة بجامعة الكويت، مؤكدا ان الجميع فازوا باسم الكويت ويسعون دائما لخدمة وطنهم.