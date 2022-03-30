المبدعون هم أشخاص يتميزون بأفكار جديدة وغير مألوفة ولهم القدرة والاستعداد والتفاعل المميز في مجالهم أو أكثر، ويعتبرون هم الثروة الباقية والحقيقية لأي مجتمع متطور.



حديثنا اليوم عن الأخ العزيز والشاعر الغنائي صالح عبدالله مدوه (ساهر) قدم الأوبريتات الوطنية والأغاني الرياضية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية والبرنامج المنوعة التي مازلنا نرددها ونحفظها، مع تميز بحرفيته العالية.



ساهر غرس نبتاته ببستان المجال الغنائي واهتم بها وحافظ عليها لتكبر كما كبر اسمه وأصبح يشار اليه بالبنان..



ساهر.. هذا أنت



ساهر.. كل الحب



ساهر.. طول عمري



ساهر.. وطني حبيبي



ساهر.. نعم مشتاق



ساهر.. يا نبع الوفاء



ساهر.. المعذرة



ساهر.. عيني بعينك



ساهر.. لا تصدق



ساهر.. تمون أنت



ساهر.. دلال ومدللك



ساهر.. لا خطاوينا



ساهر.. نهاية قصتك



ساهر.. نبع الوفا



بداية الثمانينيات التقيت الأخ العزيز صالح مدوه بمؤسسة السنام للإنتاج الفني (حولي).. وازدادت العلاقة يوما بعد يوم، وجدت الهدوء والحكمة والذكاء الفطري بشخصيته.



طلب مني الذهاب معه للسوق لشراء بعض الاحتياجات، كنت سعيدا بهذه الدعوة، وركبنا سيارته (الكوبيه ذات اللون الأحمر)، ولفت انتباهي (دفتر صغير) على التابلوه، قال لي افتح الدفتر وتصفحه… لحظة ثقة وشعور جميل أحسست به (استشراق للغد) وجدت خواطر وأبياتا من الشعر ناقصة وكاملة، وشد انتباهي قصائد، وسألت (بو فيصل) لمن هذا الدفتر؟! قال بعد تردد وابتسامة هادئة انها (لي) أكتبها بأوقات الفراغ كهواية! ولا أريد أحدا أن يعرف عنها شيئا.



رجعنا بعد الانتهاء من السوق وأستأذنت بوفيصل بأخذ (الدفتر الصغير) أعرض ما فيه على الملحنين الأصدقاء! رفض الفكرة بالبداية... استغربت هذا الرفض... وبعد مرور الزمن عرفت لماذا كان رافضا … لأنه شاعر مرهف الحس متخوف من هذه التجربة وألا يتم قبولها (ويحبط)، وذكرني بعدم ذكر اسمي الا اذا لاقت الاستحسان، الكلمات مازالت بذاكرتي وأخذت (الدفتر الصغير) مسرعا للمكتب بنفس العمارة لأجد الملحنين الصديقين، الاستاذ القدير الملحن سليمان الملا والمرحوم الاستاذ محمد الرويشد يتحدثان عن مشاريعهما الفنية القادمة (والعود) بجانبهما وطرحت عليهما ما في داخل الدفتر الصغير... وقرأت عليهما ما أعجبني.. وقال لي الملحن سليمان الملا، جمال... هذه الكلمات من قائلها... في البداية قلت له انها لي …. استغرب وقال لي أرجوك من هو صاحبها؟! وقلت له بعد الحاح شديد... لماذا؟! قال لي انه كلام وخط شبابي جديد وممكن أن يلحن وتصبح أغنية ناجحة... جمل سهلة بها قوة المفردة …. أبلغته بعد إصرار (بناء على الاتفاق الذي تم مع بوفيصل) وقلت له، انها لصديقي (صالح مدوه أبو فيصل) الذي يعمل في وزارة الداخلية وبالفعل أخذ العود وقام بتلحين مطلع الكلمات التي تبدأ بـ(يا نبع الوفا).



أيضا الاستاذ الملحن الراحل محمد الرويشد اختار كلمات أخرى ويقول المطلع (من لي غيرك) وقدمها للفنان محمد البلوشي، الا أنها سجلت وطرحت بالاسواق قبل أغنية سليمان الملا (يا نبع الوفا) وبدأت العلاقة الفنية مع الفنانين والملحنين والمطربين، الكل يريد التعامل مع هذا الشاب الجميل، والأكيد انه يملك مقومات الشاعر الناجح وصاحب المفردة السهلة الصعبة بنفس الوقت.



اقتراح صالح مدوه بأن يكون له اسم فني بعد تفكير واقتراحات، حتى اقتنع باسم (ساهر).



وبرز الاسم.. وأصبح الآن أحد اعمدة الاغنية الكويتية.



ساهر.. شكرا



بو فيصل شخصية رائعة شاعر يستولي على اهتمامك بحضوره البهي ويغمرك بطيبته وهدوئه.



استوحى أشعاره من رموز الموروث الشعبي الكويتي الأصيل، حياته مفعمة بالنشاط والإبداع...



ولعلي أسترشد من هذه المسارات بعلامات فاعلة ومضيئة بمسيرة الأغنية الكويتية، ولا ننسى إصدارات شاعرنا الرائع الذي رسم بشاعريته المبدعة آفاقا واسعة وجديدة.



لا يخفى على أحد أن الأغنية الكويتية تجاوزت حدود الخارطة المحلية والخليجية إلى العربية ليتغنى الكثير من نجوم الأغنية بكلماته أمثال:



(عبدالكريم عبدالقادر ـ عبدالله الرويشد ـ نبيل شعيل ـ نوال الكويتية ـ محمد المسباح ـ عبدالمجيد عبدالله ـ أنغام ـ سميرة سعيد ـ فهد الكبيسي ـ سعد الفهد ـ طلال سلامة ـ رباب ـ عتاب وآخرين)



إن اختيار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تكريم (الشاعر ساهر) هو إشارة موفقة ومقدرة تقديرا عاليا بتسمية أمسية موسيقية باسم (ليلة ساهر) لشخصية قدمت وساهمت في تطوير الأغنية مع باقي إخوانه الفنانين.



أخيرا… إذا تأملت منظر الغروب أو الشروق وأنت على شاطئ البحر.. وسرحت بهذا المنظر الرباني المدهش والرائع.. هل تستطيع أن تقوم برسم هذا المشهد.. أجزم بأنه يحتاج الى رسام مبدع متمكن من أدواته، لكن الإبداع لن يقف أمام (ساهر) الذي يقدمها لك بلوحة زيتية ملونة.



بوفيصل أتمنى لك موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مسيرتك الفنية.. ومحظوظ اللي عنده مثل «ساهر».



أخوك جمال إبراهيم اللهو - الكويت