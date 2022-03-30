يعقوب العوضي



أشعل النصر المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه مساء أول من أمس على الصليبخات 32-30 ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري الدرجة الأولى ورفع العنابي رصيده إلى 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصليبخات ويملك النصر مواجهة متبقية مع اليرموك. ويدخل خيطان في السباق أيضا حيث يمتلك 22 نقطة وتتبقى له 3 مواجهات تجمعه باليرموك والنصر والصليبخات، ويبدو أن المنافسة على صدارة الترتيب العام لم تنته حتى الآن أيضا، فاليرموك سيواجه السبت المقبل النصر، ثم يلتقي خيطان والشباب ثم الجهراء ويختتم منافساته بمواجهة الصليبخات.



إلى ذلك، اختير نائب رئيس لجنة الحكام والحكم الدولي باتحاد كرة اليد أحمد المطوع لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للعبة. وكان الاتحاد العربي قد اختار طلال العتيبي عضو الاتحاد ليكون عضوا بالمكتب التنفيذي.