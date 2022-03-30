النظام الجديد يمتاز باللامركزية والسرعة والأمان والقدرة على إنجاز أكثر من 300 ألف معاملة في الثانية مقابل رسوم قليلة

عملة تيك باي تنجح بعدة اختبارات شملت إنشاء أكثر من 500 ألف بلوك والتحقق من ما يزيد عن 2.5 مليون معاملة بدون تسجيل أي فشل أو توقف



أعلنت شركة تيك باي عن إطلاق نظام البلوك تشين الأسرع والمصمم لإتمام المعاملات الفورية مع القدرة على إنجاز أكثر من 300 ألف عملية في الثانية، ويتفوق على غيره من الأنظمة بفضل ما يوفره من مزايا اللامركزية والسرعة والأمان في آنٍ معاً.



وتُعد تيك باي من أوائل مزودي تقنية السجلات الموزعة في تقنية البلوك تشين، حيث توفر معاملات فورية وسريعة مع قابلية غير محدودة للتوسع، لتحدث نقلة نوعية في العالم الرقمي بعد طرح عملة تيك باي في قطاعات متنوعة؛ بدءاً من الاتصالات والتمويل ووصولاً إلى الخدمات اللوجستية، ما يسمح بسهولة مزاولة الأعمال بفضل اعتمادها تقنية الرسم البياني غير الدوري الموجه الخاصة بها.



وتساهم عملة تيك باي في تسهيل تسيير العمليات خلال فترات زيادة الطلب وإتاحة التحول الرقمي للقطاعات في العالم المعاصر، ما يجعلها أحد أسرع الابتكارات اللامركزية وأكثرها أماناً في مجال تقنية البلوك تشين.



ومن المتوقع أن تكون عملة تيك باي قريباً من أبرز العملات الرقمية الأكثر طلباً في العالم بفضل جميع هذه المزايا.



وأصبح تيك باي نظام البلوك تشين الأسرع على الإطلاق الذي يمنح مستخدميه إمكانات وكفاءة غير محدودة، حيث تنهي منصة تيك باي المعاملة خلال 1.15 ثانية مع تجاوز الإشكاليات التقليدية في أنظمة البلوك تشين، التي تمنعها عادةً من توفير جميع مزايا اللامركزية والسرعة والأمان في الوقت نفسه وتفرض الاستغناء عن أحدها لإتمام العملية.



ونجحت تيك باي بتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المزايا الثلاثة معاً، بفضل تقنيتي تفويض التسامح البيزنطي للخطأ والرسم البياني غير الدوري الموجه.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوميت شارما، الشريك المؤسس في تيك باي: "ينطوي الابتكار دوماً على قيمة كبيرة ونثق بجني ثمار هذه التقنية في الوقت المناسب، فهي تتمتع بالقدرة على حل جميع التحديات التي يواجهها العالم مع الشبكة الأساسية لتقنيات البلوك تشين، ولا سيما عدم قدرتها على التوسع.



يمكن أن تصبح معالجة العمليات أمراً صعباً في أوقات زيادة الطلب، ما يتسبّب بإطالة الفترات اللازمة لتأكيد المعاملات ويرفع تكلفة الرسوم.



وهنا تبرز أهمية عملة تيك باي في تفادي جميع هذه المشاكل وغيرها.



وكلنا ثقة، في ضوء الأصداء الإيجابية الأولية التي حصدتها تيك باي، بأن تقنية البلوك تشين ستشهد إقبالاً واسعاً لتصبح العملة الرقمية المفضلة في المستقبل القريب".



وأضاف شارما قائلاً: تقدم منصتنا الرقمية تقنية البلوك تشين الأكثر كفاءة وتطوراً على الصعيد العالمي لأصحاب المصلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات.



تجسد البلوك تشين بلا شك التقنية المستقبلية الأبرز، إذ تمنح هيكليتها الخالية من الأذونات إمكانات التحكم إلى الأفراد بدلاً من السلطات المركزية، كما يتضاعف مستوى الاعتماد عليها مع توسع نطاق حالات استخدامها.



ويبقى التمويل اللامركزي أحد أبرز حالات استخدام البلوك تشين يليه الويب ثري وعالم الميتافيرس والخدمات المالية اللامركزية.



ويبرز اليوم طلب عالمي مستمر على تقنية بلوك تشين تمتاز بالأداء العالي والكفاءة، ومن هنا تزداد أهمية المعاملات الفورية ورسوم المعاملات بالحد الأدنى التي توفرها عملة تيك باي.



وتتوافق عملة تيك باي مع آلة الإيثريوم الافتراضية، ما يسمح لها بدعم إنشاء العقود الذكية والرموز غير القابلة للاستبدال والتطبيقات اللامركزية المستندة عليها.



وتلعب هذه الميزة دوراً فاعلاً في اعتماد نظام تيك باي، وبالتالي زيادة الطلب عليه وتعزيز قيمته في السوق خلال وقت قريب.



وتُعد تقنية بلوك تشين مرادفاً للأمان، حيث تسمح هيكليتها بمنع اختراقها فعلياً، إلا أن عملة تيك باي تضمن مستوى أمان أقوى بعشر مرات من سلاسل إثبات الملكية.



وخضعت عملة تيك باي إلى اختبارات عدة شملت إنشاء أكثر من 500 ألف كتلة والتحقق من ما يزيد عن 2.5 مليون معاملة بدون تسجيل أي فشل أو توقف في العمليات.



ويعتزم فريق تيك باي إطلاق نظام بوابة مدفوعات قائم على تقنية بلوك تشين في العام المقبل، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في مجال العملات الرقمية ويضع تيك باي في صدارة ابتكارات البلوك تشين.