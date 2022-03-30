آلاء خليفة

نظمت رابطة التدريس للكليات التطبيقية من خلال لجنتها الثقافية وبالتعاون مع قسم التأمين والبنوك، ندوة بعنوان التأمينات الاجتماعية بين العجز الاكتواري والأرباح التاريخية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين من مختلف التوجهات.



وكان من ضمن المتحدثين أ.محمد البغلي رئيس قسم الاقتصاد بجريدة «الجريدة» الذي ناقش الموضوع من وجهة نظر مالية وفنية، كما تطرق أستاذ القانون بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود للقضية من جوانبها القانونية والتنظيمية، بعد أن افتتح النقاش د.فهد بن عيد رئيس قسم التأمين والبنوك الذي تناول موضوع الندوة بأسلوب تمهيدي لمصطلحات وفنيات التأمين التقاعدي وتبسيطه لغير المتخصصين.



وقد تخلل الندوة تفاعل ومداخلات وأسئلة من الجمهور من شريحة المتقاعدين ومن الأساتذة المتخصصين، ترتبت عليها حوارات أثرت موضوع النقاش.



أدار الندوة د.خالد الصيفي عضو الهيئة الإدارية برابطة أعضاء تدريس الكليات التطبيقية، حيث أكد في ختام الندوة أهمية دور الرابطة كأحد مكونات المجتمع المدني في تنظيم الفعاليات التي تعزز الوعي المجتمعي وتسهم إيجابا بقضايا الرأي العام.