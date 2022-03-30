أكد عميد المجلس الوطني وأكاديمية فيتوريو إيمانويلي البروفيسور باولو ماريا ريالي اليوم أن المجلس الوطني بصدد إعداد مادة علمية عن التجربة الديموقراطية الكويتية الفريدة في المنطقة.



وخلال لقائه سفير الكويت لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام مبارك الصباح اكد عميد المجلس الوطني أن كادر الأكاديمية التعليمية متطلع لإقامة مشروع مشترك للتبادل والتنقل الطلابي بين الكويت وإيطاليا في إطار التبادل الثقافي والعلمي، حيث إن الأكاديمية متعددة الثقافات وتأسست في عام 1935 ومستمرة في عطائها العلمي والمعرفي.



من جهته، اكد السفير عزام الصباح أن ايطاليا تحمل إرثا عريقا في مجال العلم والذي يتمثل في صروح التعليم بكافة مجالاته على مدى التاريخ، كما أن التجربة الإيطالية في مجالات العلم والمعرفة تستحق الاهتمام والوقوف عليها في الكويت.