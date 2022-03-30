عاطف رمضان



التقى النائب فايز الجمهور مع وزيري "الأشغال" علي الموسى ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد لوضع حلول ومعالجة مشكلة المربين وزيادة أسعار الأعلاف، وقد تم التوصل لزيادة الدعوم.



وقال وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى: توصلنا لزيادة الدعوم وتخفيض أسعار الاعلاف وتأمين الامن الغذائي والثروة الحيوانية.



واضاف الموسى انه سعى بعد ظهور هذه المشكلة العالمية في زيادة اسعار الاعلاف، بالتنسيق مع وزير المالية والنائب فايز الجمهور وان وزير المالية وافق وسوف يتم الاعلان عن ذلك في مجلس الوزراء قريبا .



من جانبه، قال النائب فايز الجمهور انه اجتمع مع وزير الاشغال ورئيس هيئة الزراعة والثروة السمكية ووزير المالية لحل قضية ومعاناة المربين وتم الاتفاق بين وزيري "الاشغال" و"المالية" على زيادة الدعوم للأعلاف وذلك لتخفيف الكلفة والعبء على المربين، مشيرا الى ان هذه القضية هي قضية أمن غذائي وثروة حيوانية.