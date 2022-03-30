تستضيف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين المقبل، المؤتمر الـ22 للتحالف الدولي ضد الاتجار بالبشر.

ذكرت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم - أن التحالف سيركز على الحماية والمساعدة، وتطبيق نهج يركز على دعم ضحايا الاتجار وحماية حقوقهم، موضحًا أن المؤتمر سيشارك فيه الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، والممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر فاليانت ريتشي، ومدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ماتيو ميكاتشي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الاطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد.